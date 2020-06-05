Аваков сорвался на депутатку из-за вопроса об убитом полицейскими мальчике

Министр внутренних дел Арсен Аваков сорвался на депутатку "Голоса" Инну Совсун, которая попросила министра публично извиниться перед родителями 5-летнего Кирилла Тлявова, за убийство которого осудили полицейских.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь: "Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен. Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший работник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двух отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения.

Вчера была годовщина смерти мальчика. Полиция вместе с той семьей всегда, в том числе и вчера там был полицейский.

Поэтому не надо спекулировать. Не вам меня учить как говорят "родину любить". Я патриот до "мозга костей" и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий".

Напомним: 2 мая стало известно, что двое обвиняемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова – экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу из СИЗО. Их выпустили под залог.

Под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.

«Я хочу, щоб ви вибачилися перед батьками Кирила Тлявова. І вибачилися перед дівчиною, яку поліція ґвалтувала в Кагарлику. Бо ми досі не почули визнання вашої персональної відповідальності», — так наша Інна Совсун звернулася до Авакова. Він відмовився pic.twitter.com/33tJJRsgom — Голос (@GolosZmin) June 5, 2020

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