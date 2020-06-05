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Аваков сорвался на депутатку из-за вопроса об убитом полицейскими мальчике

Пятница, 5 июня 2020, 11:05

Министр внутренних дел Арсен Аваков сорвался на депутатку "Голоса" Инну Совсун, которая попросила министра публично извиниться перед родителями 5-летнего Кирилла Тлявова, за убийство которого осудили полицейских.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь: "Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен. Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший работник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двух отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения.

Вчера была годовщина смерти мальчика. Полиция вместе с той семьей всегда, в том числе и вчера там был полицейский.

Поэтому не надо спекулировать. Не вам меня учить как говорят "родину любить". Я патриот до "мозга костей" и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий".

Напомним: 2 мая стало известно, что двое обвиняемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова – экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу из СИЗО. Их выпустили под залог.

Под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.

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Предыстория:

  • 3 июня 2019 года Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля 2019 года ДБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
  • 18 июля 2019-го стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

Алена Мазуренко, УП
Темы: АваковГолосВерховная Радаубийстводети


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