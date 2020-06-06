Картины Порошенко: его адвокаты подали в суд на Венедиктову
Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Они отмечают, что ОГП до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, поданных после силовых действий ГБР в музее Гончара.
Источник: адвокат Игорь Головань в Facebook
Прямая речь: "Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют".
Детали: По словам Голованя, 5 заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня. Он отметил, что установленные законом 24 часа давно истекли, поэтому юристы "обжаловали бездействие генерального прокурора в суде".
Адвокат добавил, что также в суд направили заявления об отводе следователей ГБР, причастных к обыску в музее Гончара и попыток блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко.
Головань сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства. В дополнение к отводу следователей, представители экс-президента направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Они ожидают, что судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованые картины.
Предыстория:
- 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
- Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
- Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
- Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
- При этом в ГБР уверяют, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.