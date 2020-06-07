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Китай саботирует создание вакцины от коронавируса – сенатор США

Воскресенье, 7 июня 2020, 14:19
Китай саботирует создание вакцины от коронавируса – сенатор США

В США сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что располагает доказательствами того, что Китай пытается "замедлить или саботировать" разработку вакцины против Covid-19 на Западе.

Источник: BBC

Детали: На вопрос журналиста, откуда такие данные, Скотт ответил, что есть вещи, которые он может обсуждать. По словам сенатора, если Великобритания или США первыми разработают вакцину, то они поделятся ею со всем миром. При этом он уверен, что Китай, если ему удастся создать лекарство от коронавируса, не станет делиться им с другими странами.

Скотт добавил, что Китай так поступит, так как "хочет доминировать над остальным миром". По его словам, доказательства таких действий Китая были получены разведкой, но никаких подробностей сообщать не стал.

Прямая речь: "Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается устроить саботаж или замедлить (разработку лекарства на Западе - УП)".

Справка: Рик Скотт входит в состав комитетов американского Сената по вооруженным силам и национальной безопасности США.

Темы: КитайСШАкоронавирус
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