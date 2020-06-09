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Защита Стерненко говорит, что пришла за подозрением, СБУ – отрицает

Вторник, 9 июня 2020, 13:51

Защита экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка говорит, что пришел по повестке в Службу безопасности, но следователь не вручил подозрение для активиста.

Источник: пост Стерненко и его адвоката Виталия Коломийца, коментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Дословно пост адвоката: "Пришли сегодня в СБУ и поцеловали замок  Подозрение вновь не вручили, возможно в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии".

Дословно пост Стерненка: "Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел. Параллельно еще и мне шьют ст. 263 – ношение холодного оружия за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и не являющийся холодным оружием".

Детали: В СБУ "Украинской правде" сказали, что Стерненко к ним не приходил.

Адвокат активиста Виталий Коломиец не ответил конкретно на вопрос УП, явился ли к следователю непосредственно Стерненко или пришла только его защита.

По словам адвоката, в подозрении, которое готовили Стерненко, "умышленность" причинения смерти Кузнецову хотели доказывать "тем, что Стерненко специально для этого носил с собой "холодное оружие" – нож.

В то же время, защита говорит, что такие ножи "свободно продаются во всех оружейных сетях и в интернет-магазинах".

Что предшествовало: 7 июня Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. Однако активист говорил, что повестку получил не вовремя, поэтому не может по ней явиться.

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Предыстория:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
  • Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве.

Украинская правда
Темы: СБУ


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