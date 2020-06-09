Защита Стерненко говорит, что пришла за подозрением, СБУ – отрицает

Защита экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка говорит, что пришел по повестке в Службу безопасности, но следователь не вручил подозрение для активиста.

Источник: пост Стерненко и его адвоката Виталия Коломийца, коментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Дословно пост адвоката: "Пришли сегодня в СБУ и поцеловали замок Подозрение вновь не вручили, возможно в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии".

Дословно пост Стерненка: "Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел. Параллельно еще и мне шьют ст. 263 – ношение холодного оружия за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и не являющийся холодным оружием".

Детали: В СБУ "Украинской правде" сказали, что Стерненко к ним не приходил.

Адвокат активиста Виталий Коломиец не ответил конкретно на вопрос УП, явился ли к следователю непосредственно Стерненко или пришла только его защита.

По словам адвоката, в подозрении, которое готовили Стерненко, "умышленность" причинения смерти Кузнецову хотели доказывать "тем, что Стерненко специально для этого носил с собой "холодное оружие" – нож.

В то же время, защита говорит, что такие ножи "свободно продаются во всех оружейных сетях и в интернет-магазинах".

Что предшествовало: 7 июня Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. Однако активист говорил, что повестку получил не вовремя, поэтому не может по ней явиться.

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