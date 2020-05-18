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В СБУ говорят, что вызвали Стерненка не для подозрения: под стенами здания акция

Понедельник, 18 мая 2020, 10:38

Служба безопасности сообщает, что активиста Сергея Стерненка вызвали в СБУ не для объявления ему о подозрения, тем временем под стенами здания собрались на акцию поддержки активиста.

Источник: пресс-служба СБУ, "Укринформ"

Дословно СБУ: "Сергея Стерненка вызвано на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении.

Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека".

Детали: Тем временем под стенами главного следственного управления СБУ в Киеве проходит акция в поддержку Стерненка.

В частности, возле управления в Аскольдовом переулке сейчас находится более сотни человек, люди постоянно прибывают. Возле управления СБУ дежурит более 30 правоохранителей.

Участники акции протеста в подавляющем большинстве приходят в защитных масках.

Что было раньше: 14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.

Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Напомним:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
  • Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Украинская правда


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