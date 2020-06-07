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Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Воскресенье, 7 июня 2020, 16:31
Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения.

Источник: Стерненко в Facebook

Детали: Активист опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в 10:00 утра в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении.

Прямая речь Стерненко: "Следователю я уже направил ответ, что не могу явиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников.

Поэтому если им нужно, чтобы я явился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту".

Детали: По словам Стерненко, подозрение подготовили по ст. 115 – умышленное убийство.

Прямая речь: "Прошу вас не поддерживать меня. Поддерживайте право на самозащиту, потому что сегодня его забирают у всех нас.

А то, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном – Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушек. Заказчики убийств – его союзники. Жертвы нападений – его враги".

Что предшествовало: 14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова.

В то же время, 18 мая, выйдя из здания Службы безопасности, активист сообщил, что его вызвали для ознакомления с материалами дела.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.

Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

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Предыстория:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
  • Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Украинская правда

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Темы: активисты
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