Экс-министру экологии Злочевскому объявили о подозрении

Национальное антикопруцийне бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в даче взятки руководству антикоррупционных органов.

Источник: пресс-службы НАБУ и САП

Дословно НАБУ: "1 июля детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него".

Детали: Действия Злочевского квалифицировали по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 (взятка) УК.

Отмечается, что подозрение экс-министру прислали по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи, поскольку местонахождение экс-чиновника в настоящее время не установлено.

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