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Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения на 8 дней

Среда, 1 июля 2020, 16:49
Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения на 8 дней
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК

Сторона обвинения просит выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Источник: заседание суда 1 июля

Прямая речь прокурора: "Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020".

Детали: 10 июля истекает срок расследования дела относительно Порошенко. В то же время, уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования.

В ГБР заявили, что защитнику Порошенко уже вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в указанном уголовном производстве.

Ходатайство о продлении сроков предварительного расследования до 6 месяцев должен рассмотреть Печерский райсуд, отдельно от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Что было раньше: Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Сначала прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПорошенкопрокуратураОфис генпрокурорасуд
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