Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения на 8 дней
Сторона обвинения просит выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.
Источник: заседание суда 1 июля
Прямая речь прокурора: "Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020".
Детали: 10 июля истекает срок расследования дела относительно Порошенко. В то же время, уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования.
В ГБР заявили, что защитнику Порошенко уже вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в указанном уголовном производстве.
Ходатайство о продлении сроков предварительного расследования до 6 месяцев должен рассмотреть Печерский райсуд, отдельно от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.
Что было раньше: Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.
После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.
Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Сначала прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
- Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.