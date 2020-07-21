Главные новости понедельника и ночи: задержание Новака, годовщина гибели Шеремета

В Польще задержали экс-руководителя Укравтодора Новака, в Киеве открыли мемориал Павла Шеремета — актуальные новости 20 июля.

О Новаке

В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

НАБУ и САП совместно с антикоррупционными органами Польши провели обыски в офисах "Укравтодора".

Правоохранители установили, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию — они разворовывали средства международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

О Шеремете

В Киеве открыли мемориал Павла Шеремета в четвертую годовщину гибели журналиста — памятный знак установили на улице Ивана Франко.

Президент Владимир Зеленский заверил, что обязанностью Украины является поиск убийц журналиста и заказчиков этого преступления. Также к заявлениям о беспристрастном расследовании присоединилось посольство США.

Защита Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Шеремета, подала в Офис генпрокурора ходатайство о прекращении производства в отношении нее.

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