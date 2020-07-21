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Главные новости понедельника и ночи: задержание Новака, годовщина гибели Шеремета

Вторник, 21 июля 2020, 08:00

В Польще задержали экс-руководителя Укравтодора Новака, в Киеве открыли мемориал Павла Шеремета — актуальные новости 20 июля.

О Новаке

В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

НАБУ и САП совместно с антикоррупционными органами Польши провели обыски в офисах "Укравтодора".

Правоохранители установили, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию — они разворовывали средства международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

О Шеремете

В Киеве открыли мемориал Павла Шеремета в четвертую годовщину гибели журналиста — памятный знак установили на улице Ивана Франко.

Президент Владимир Зеленский заверил, что обязанностью Украины является поиск убийц журналиста и заказчиков этого преступления. Также к заявлениям о беспристрастном расследовании присоединилось посольство США.

Защита Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Шеремета, подала в Офис генпрокурора ходатайство о прекращении производства в отношении нее.

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О других важных новостях

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что говорить о потере доверия украинцев к парламенту рано, и что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает.

Пресс-секретарь Путина в контексте заявления Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом.

На столичном Виноградаре произошла драка со стрельбой – пятеро нетрезвых парней напали на темнокожих иностранцев, двух нападавших задержали.

Футбольный клуб "Динамо" Киев уволил штаб главного тренера Алексея Михайличенко.

По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли, 560 выздоровели.

Темы: Дело Шеремета


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