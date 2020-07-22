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"Мы говорили 7-10 минут": Зеленский рассказал детали общения с луцким террористом

Среда, 22 июля 2020, 00:47

Президент Владимир Зеленский рассказал о коммуникации с террористом, который удерживал 13 заложников в Луцке.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы в встрече с президентом Швейцарии, использовали эти перерывы, она все понимала. Мы хотели держали все под контролем что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит надо было понять. Если даже говорить о требованиях отпустит народы, затем появилась информация что заминировании идет не только этого автобуса, но еще в Луцке есть такие места.

Все в течение где-то 9:00 разговаривали с ним, от психологов до переговорщиков. Человек хотел только одного, потому что угрожала и хотела только одного чтобы выполнены были его требования. Предлагали сразу сделать спецоперации, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый я уверен что он был бы результативным, но всегда есть опасность что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество и это очень опасно. Поэтому мы посоветовались я захотел проговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность чтобы он отпустил людей. Я попытался, говорил с ним

Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд. Немного больше он разговаривал с журналистом. А потом бросает трубку. Не хочет продолжать. Хочет, чтобы были выполнены все его требования.

Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео.

После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги.

Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то ... я с такими принципами живу, жил и буду жить.

Поэтому имеем результат. Результат - все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность".

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.

Темы: Зеленскийтерроризм


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