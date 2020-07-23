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Луцкому террористу избрали меру пресечения

Четверг, 23 июля 2020, 17:01

Суд избрал Максиму Кривошу, ранее захватившему автобус с пассажирами в Луцке, мера пресечения в виде ареста на 2 месяца без определения размера залога.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "Луцкий горрайоный суд удовлетворил поддержанное прокуратурой Волынской области ходатайство следователей управления СБУ в области и избрал гражданину, который 21 июля 2020 захватил в Луцке автобус с пассажирами и удерживал их в течение дня, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога".

Детали: Кривоша подозревают в совершении террористического акта, захвате заложников, посягательстве на жизнь полицейского, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
  • После 21:40 терориста задержали.

Украинская правда
Темы: терактсудкриминал


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