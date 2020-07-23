Луцкому террористу избрали меру пресечения

Суд избрал Максиму Кривошу, ранее захватившему автобус с пассажирами в Луцке, мера пресечения в виде ареста на 2 месяца без определения размера залога.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "Луцкий горрайоный суд удовлетворил поддержанное прокуратурой Волынской области ходатайство следователей управления СБУ в области и избрал гражданину, который 21 июля 2020 захватил в Луцке автобус с пассажирами и удерживал их в течение дня, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога".

Детали: Кривоша подозревают в совершении террористического акта, захвате заложников, посягательстве на жизнь полицейского, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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