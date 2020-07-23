Луцькому терористу обрали запобіжний захід
Суд обрав Максиму Кривошу, який раніше захоплював автобус із пасажирами у Луцьку, запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці без визначення розміру застави.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора
Дослівно: "Луцький міськрайоний суд задовольнив підтримане прокуратурою Волинської області клопотання слідчих управління СБУ в області та обрав громадянину, який 21 липня 2020 року захопив у Луцьку автобус із пасажирами й утримував їх протягом дня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави".
Деталі: Кривоша підозрюють у вчиненні терористичного акту, захопленні заручників, посяганні на життя правоохоронця, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.
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- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.
- Спочатку поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
- Після 21:40 терориста затримали.