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Луцькому терористу обрали запобіжний захід

Четвер, 23 липня 2020, 17:01
Луцькому терористу обрали запобіжний захід

Суд обрав Максиму Кривошу, який раніше захоплював автобус із пасажирами у Луцьку, запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці без визначення розміру застави.

 Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Луцький міськрайоний суд задовольнив підтримане прокуратурою Волинської області клопотання слідчих управління СБУ в області та обрав громадянину, який 21 липня 2020 року захопив у Луцьку автобус із пасажирами й утримував їх протягом дня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави".

Деталі: Кривоша підозрюють у вчиненні терористичного акту, захопленні заручників, посяганні на життя правоохоронця, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.

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Українська правда

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Теми: терактсудкримінал
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