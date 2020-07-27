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Понедельник, 27 июля 2020, 09:56

В Киеве – 70 новых случаев COVID-19: больным от 3 до 82 лет

В Киеве 26 июля коронавирусную болезнь диагностировали 70 людям, из них шестеро – дети до 10 лет.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели (за сутки 26 июля): ▫️25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, ▫️39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, ▫️ 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Дарницком – 12 и в Соломенском районе – 9 случаев.

 

Киев за эти сутки – на четвертом месте среди регионов по количеству новых случаев коронавируса

Темы: коронавирусКиевэпидемияCovid-2019


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