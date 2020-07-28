В штабе ООС говорят, что за сутки военные разминировали 6 гектаров

По состоянию на вечер на оккупированном Донбассе сохраняется "режим тишины", с начала суток боевики раз нарушили "всеобъемлющее перемирие".

Источник: штаб ООС

Дословно: "С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы.

Потерь, вследствие враждебного выстрела, нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали".

Детали: В штабе ООС сообщают о продолжении работ по разминированию. 56 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

В целом по распоряжению Командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование площади более 6 гектаров. Все найденные и изъяты взрывные устройства будут уничтожены на специальных полигонах.

Отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять свои основные функции по обороне и защиты Украины от врага.

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