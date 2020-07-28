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В штабе ООС говорят, что за сутки военные разминировали 6 гектаров

Вторник, 28 июля 2020, 18:47
В штабе ООС говорят, что за сутки военные разминировали 6 гектаров

По состоянию на вечер на оккупированном Донбассе сохраняется "режим тишины", с начала суток боевики раз нарушили "всеобъемлющее перемирие".

Источник: штаб ООС

Дословно: "С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы.

Потерь, вследствие враждебного выстрела, нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали".

Детали: В штабе ООС сообщают о продолжении работ по разминированию. 56 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

В целом по распоряжению Командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование площади более 6 гектаров. Все найденные и изъяты взрывные устройства будут уничтожены на специальных полигонах.

Отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять свои основные функции по обороне и защиты Украины от врага.

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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