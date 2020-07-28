У штабі ООС кажуть, що за добу військові розмінували 6 гектарів
Станом на вечір на окупованому Донбасі зберігається "режим тиші", від початку доби бойовики один раз порушили "всеохоплююче перемир’я".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.
Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали".
Деталі: У штабі ООС повідомляють про продовження робіт із розмінування. 56 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини.
Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 6 гектарів. Всі знайдені та вилучені вибухові пристрої будуть знищенні на спеціальних полігонах.
Зазначається, що Об’єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони та захисту України від ворога.
Передісторія:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.