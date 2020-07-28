У штабі ООС кажуть, що за добу військові розмінували 6 гектарів

Станом на вечір на окупованому Донбасі зберігається "режим тиші", від початку доби бойовики один раз порушили "всеохоплююче перемир’я".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.

Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали".

Деталі: У штабі ООС повідомляють про продовження робіт із розмінування. 56 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини.

Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 6 гектарів. Всі знайдені та вилучені вибухові пристрої будуть знищенні на спеціальних полігонах.

Зазначається, що Об’єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони та захисту України від ворога.

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