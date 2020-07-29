Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС о позитиве перемирия: три дня нет погибших и раненых

Среда, 29 июля 2020, 17:58
ООС о позитиве перемирия: три дня нет погибших и раненых

С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

В среду офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили и передали благотворительную помощь от волонтеров детском дошкольном заведения и малообеспеченным семьям Чермалык, что на Приазовье, а военнослужащие приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также доложил президенту Владимиру Зеленскому, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Хомчак отметил, что с начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Что было раньше: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что обстрелы со стороны российских наемников после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • 28 июля оккупанты тоже обстреляли украинских защитников.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...
Реклама: