С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

В среду офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили и передали благотворительную помощь от волонтеров детском дошкольном заведения и малообеспеченным семьям Чермалык, что на Приазовье, а военнослужащие приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также доложил президенту Владимиру Зеленскому, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Хомчак отметил, что с начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Что было раньше: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что обстрелы со стороны российских наемников после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.

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