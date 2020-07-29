ООС о позитиве перемирия: три дня нет погибших и раненых
С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.
Источник: штаб ООС
Детали: С начала суток 29 июля зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи Новолуганского. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
В среду офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили и передали благотворительную помощь от волонтеров детском дошкольном заведения и малообеспеченным семьям Чермалык, что на Приазовье, а военнослужащие приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также доложил президенту Владимиру Зеленскому, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.
Хомчак отметил, что с начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.
Что было раньше: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что обстрелы со стороны российских наемников после объявления режима перемирия является случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- 28 июля оккупанты тоже обстреляли украинских защитников.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.