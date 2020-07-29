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ООС про позитив перемир’я: три дні немає загиблих та поранених

Середа, 29 липня 2020, 17:58

Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Від початку доби 29 липня зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника поблизу Новолуганського. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У середу офіцери цивільно-військового співробітництва доставили та передали благодійну допомогу від волонтерів дитячому дошкільному закладу та малозабезпеченим сім’ям Чермалика, що на Приазов’ї, а військовослужбовці взяли участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак також доповів президенту Володимиру Зеленському, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Хомчак наголосив, що від початку дії режиму повного та всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого та загиблого.

Що було раніше: Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що обстріли з боку російських найманців після оголошення режиму перемир’я є випадками порушення саме режиму тиші, але не означають порушення перемир’я як такого.

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • 28 липня окупанти також обстріляли наших бійців.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаокупація


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