Рада взялась за увольнение Смолия
Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об увольнении главы Национального банка Якова Смолия.
Источник: заседание парламента 3 июля
Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "Уважаемые коллеги, вам предложен к рассмотрению проект постановления об увольнении Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины".
Детали: Разумков напомнил, что соответствующее представление внес президент Владимир Зеленский.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, Зеленский внес представление на основании заявления Смолия об увольнении. Он также призвал нардепов поддержать это решение.
Председатель комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что 2 июля комитет рассмотрел заявление Смолия об отставке и также рекомендует ВР поддержать постановление об увольнении.
Что было раньше: 2 июля пресс-служба ОПУ сообщила, что президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ.
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Предыстория:
- 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
- 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
- Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
- Собеседники "Экономической правды" в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
- Послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.