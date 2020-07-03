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Рада взялась за увольнение Смолия

Пятница, 3 июля 2020, 15:23
Фото НБУ

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об увольнении главы Национального банка Якова Смолия.

Источник: заседание парламента 3 июля 

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "Уважаемые коллеги, вам предложен к рассмотрению проект постановления об увольнении Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины".

Детали: Разумков напомнил, что соответствующее представление внес президент Владимир Зеленский.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, Зеленский внес представление на основании заявления Смолия об увольнении. Он также призвал нардепов поддержать это решение.

Председатель комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что 2 июля комитет рассмотрел заявление Смолия об отставке и также рекомендует ВР поддержать постановление об увольнении.

Что было раньше: 2 июля пресс-служба ОПУ сообщила, что президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ.

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Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: НБУВерховная Радаувольнение


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