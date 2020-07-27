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Венедиктова заблокировала расследование по делу главы ОАСК Вовка – СМИ

Понедельник, 27 июля 2020, 10:51
Венедиктова заблокировала расследование по делу главы ОАСК Вовка – СМИ
УП

После обнародования второй части "пленок Вовка" 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрения сразу 12 фигурантам, сразу после этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу об Окружном админсуде Киева.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора

Детали: На прошлой неделе генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим решением ликвидировал группу прокуроров по делу об ОАСК. Руководителем группы был заместитель генерального прокурора Андрей Любович.

Накануне ликвидации группы Любович и Венедиктова согласовали вручение подозрений 12 фигурантам расследования. Среди них: 8 судей Окружного административного суда Киева (включая главу Павла Вовка), глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк и несколько адвокатов, которых использовали в схеме подачи подставных исков.

Любович в тот же день поставил свою подпись под документом, согласно которому расследование дела Вовка и других от СБУ полностью перешло в НАБУ.

После изменения подследственности необходима и смена группы прокуроров в уголовном производстве.

По данным издания, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в отпуске, поэтому со следующими процессуальными действиями, включая выбор группы прокуроров САП, должна определиться генеральный прокурор.

Только САП может курировать НАБУ, а значит и принимать решение об обращении в Высший совет правосудия с просьбой об отстранении судей ОАСК, которым предъявлены подозрения.

Кроме того, что заместитель генпрокуроркы Любович в результате изменения подследственности дела по ОАСК автоматически потерял влияние на ход расследования, Венедиктова кардинально сузила круг полномочий своего заместителя.

Такой же ход генпрокурор уже использовала, когда выводила за пределы расследования дела Екатерины Гандзюк своего бывшего заместителя Виктора Трепака.

Более того, Венедиктова потребовала, чтобы Любович написал заявление об отставке.

ZN.ua пишет, что Любович "был назначен по квоте Игоря Коломойского, однако впоследствии вел себя достаточно независимо" – в частности, в отношении управления, которое возглавлял Сергей Горбатюк и которое занималось расследованием дел Майдана.

По данным издания, на сегодняшний день заместитель генерального прокурора Андрей Любович не собирается писать заявление об отставке.

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"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное, а потом 15-минутное, видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Сам Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваНАБУАнтикоррупционная прокуратураПавел Вовк
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