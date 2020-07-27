Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Венедиктова заблокировала расследование по делу главы ОАСК Вовка – СМИ

Понедельник, 27 июля 2020, 10:51
УП

После обнародования второй части "пленок Вовка" 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрения сразу 12 фигурантам, сразу после этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу об Окружном админсуде Киева.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора

Детали: На прошлой неделе генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим решением ликвидировал группу прокуроров по делу об ОАСК. Руководителем группы был заместитель генерального прокурора Андрей Любович.

Накануне ликвидации группы Любович и Венедиктова согласовали вручение подозрений 12 фигурантам расследования. Среди них: 8 судей Окружного административного суда Киева (включая главу Павла Вовка), глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк и несколько адвокатов, которых использовали в схеме подачи подставных исков.

Любович в тот же день поставил свою подпись под документом, согласно которому расследование дела Вовка и других от СБУ полностью перешло в НАБУ.

После изменения подследственности необходима и смена группы прокуроров в уголовном производстве.

По данным издания, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в отпуске, поэтому со следующими процессуальными действиями, включая выбор группы прокуроров САП, должна определиться генеральный прокурор.

Только САП может курировать НАБУ, а значит и принимать решение об обращении в Высший совет правосудия с просьбой об отстранении судей ОАСК, которым предъявлены подозрения.

Кроме того, что заместитель генпрокуроркы Любович в результате изменения подследственности дела по ОАСК автоматически потерял влияние на ход расследования, Венедиктова кардинально сузила круг полномочий своего заместителя.

Такой же ход генпрокурор уже использовала, когда выводила за пределы расследования дела Екатерины Гандзюк своего бывшего заместителя Виктора Трепака.

Более того, Венедиктова потребовала, чтобы Любович написал заявление об отставке.

ZN.ua пишет, что Любович "был назначен по квоте Игоря Коломойского, однако впоследствии вел себя достаточно независимо" – в частности, в отношении управления, которое возглавлял Сергей Горбатюк и которое занималось расследованием дел Майдана.

По данным издания, на сегодняшний день заместитель генерального прокурора Андрей Любович не собирается писать заявление об отставке.

Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваНАБУАнтикоррупционная прокуратураПавел Вовк


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаЗа кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко

Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, "ситуация достаточно напряженная"

инфографикаОт коронавируса уже умерли 652 тысячи людей во всем мире

На Донбассе начал действовать режим "полной и всеобъемлющей" тишины

СНБО заявляет об утечке данных, угрожающей безопасности госресурсов

Путин заявил, что постановление ВР о выборах ставит под угрозу урегулирование

Все новости...
Офис генпрокурора
ВСП пожаловался Венедиктовой на вызов своих членов на допрос по делу судьи Вовка
Идентифицировали россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году
Генпрокурор назначила нового и.о. руководителя департамента по "делам Майдана"
Последние новости
11:23
Курс валют на 27 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:16
ГСЧС предупреждает о сильных дождях и грозы в части Украины
11:10
В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса
11:08
С укрупнением районов количество школ и больниц не уменьшится – Корниенко
10:52
Цены на золото обновили исторический рекорд
10:51
Венедиктова заблокировала расследование по делу главы ОАСК Вовка – СМИ
10:42
инфографикаЗа кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко
10:28
Суды отменили налоговый штраф "Нафтогаза" на 2,4 миллиарда
10:27
Россия снова последняя в рейтинге одобрения лидеров мировых государств
10:16
Во Франции за употребление наркотиков будут штрафовать на месте на 200 евро
Все новости...