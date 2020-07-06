Чудовищная жара и грозы: синоптики показали погоду до конца недели
В Украине в большинстве областей во вторник, 7 июля, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 24-29° тепла, местами 34-39°.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: 7 июля переменная облачность. В западных областях дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди; температура ночью 14-19°, днем 16-21°. В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях ночью без осадков, днем грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 16-21°, днем 24-29°, местами до 33°.
На остальной территории без осадков; температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
В последующие два дня, 8-9 июля, сохранится переменная облачность.
8 июля в восточной части, ночью и в большинстве центральных и северных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. 9 июля без осадков, лишь в северных и западных областях днем небольшой кратковременный дождь.
Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 19-24°; в центральных областях ночью 12-17°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 15-20° (8 июля местами до 23°), днем 25-30°, 8 июля на востоке 33-35°.
В течение 10-11 июля синоптики обещают преимущественно сухую погоду в Украине. В частности, только днем 11 июля в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 11-17°, на побережье морей до 20°; днем 22-28°, в южной части и на Закарпатье местами 30-32°.
В Киеве и Киевской области 7 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью в столице около 20°, днем 27-29 °; по области ночью 16-21°, днем 24-29°.
8-9 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью 8 июля кратковременный дождь, гроза, днем 9 июля местами небольшой дождь, в остальное время без осадков.
Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.
Без осадков в столице будет и 10-11 июля. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.