Чудовищная жара и грозы: синоптики показали погоду до конца недели

В Украине в большинстве областей во вторник, 7 июля, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем ​​составит 24-29° тепла, местами 34-39°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 7 июля переменная облачность. В западных областях дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди; температура ночью 14-19°, днем ​​16-21°. В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях ночью без осадков, днем ​​грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 16-21°, днем ​​24-29°, местами до 33°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 20-25°, днем ​​34-39°.

В последующие два дня, 8-9 июля, сохранится переменная облачность.

8 июля в восточной части, ночью и в большинстве центральных и северных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. 9 июля без осадков, лишь в северных и западных областях днем ​​небольшой кратковременный дождь.

Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем ​​19-24°; в центральных областях ночью 12-17°, днем ​​22-27°; на остальной территории ночью 15-20° (8 июля местами до 23°), днем ​​25-30°, 8 июля на востоке 33-35°.

В течение 10-11 июля синоптики обещают преимущественно сухую погоду в Украине. В частности, только днем ​​11 июля в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 11-17°, на побережье морей до 20°; днем 22-28°, в южной части и на Закарпатье местами 30-32°.

В Киеве и Киевской области 7 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице около 20°, днем ​​27-29 °; по области ночью 16-21°, днем ​​24-29°.

8-9 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью 8 июля кратковременный дождь, гроза, днем ​​9 июля местами небольшой дождь, в остальное время без осадков.

Температура ночью 10-15°, днем ​​19-24°.

Без осадков в столице будет и 10-11 июля. Температура ночью 12-17°, днем ​​22-27°.