В США и Великобритании задержали трех молодых людей по обвинению в нашумевшем взломе twitter-аккаунтов мировых знаменитостей, среди которых Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и Билл Гейтс.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, в пятницу задержаны 19-летний британец, а также 22-летний и 17-летний американцы. При чем организатором взлома считается самый молодой из трех - Грэхем Айван Кларк, который недавно закончил школу в США.

Их обвиняют в том, что они путем мошенничества завладели биткоинами на сумму, превышающую 100 тысяч долларов.

Напомним: В июле в аккаунтах Twitter известных людей, таких как Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и Билл Гейтс, появились сообщения с просьбами о пожертвовании биткоинов. Сообщения содержали адрес одного и того же биткоин-кошелька. За несколько часов в него вложили 112 тысяч долларов.

В соцсети заявили, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории Twitter.