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Взлом аккаунтов знаменитостей: задержали трех хакеров в США и Британии

Суббота, 1 августа 2020, 01:09

В США и Великобритании задержали трех молодых людей по обвинению в нашумевшем взломе twitter-аккаунтов известных людей, среди которых Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и Билл Гейтс.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, в пятницу задержаны 19-летний британец, а также 22-летний и 17-летний американцы.

Их обвиняют в том, что они путем мошенничества завладели биткоинами на сумму, превышающую 100 тысяч долларов.

Напомним: В июле в аккаунтах Twitter известных людей, таких как Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и Билл Гейтс, появились сообщения с просьбами о пожертвовании биткоинов. Сообщения содержали адрес одного и того же биткоин-кошелька. За несколько часов в него вложили 112 тысяч долларов.

В соцсети заявили, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории Twitter.

Украинская правда


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