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В Канаде создали приложение, способное защитить от коронавируса

Суббота, 1 августа 2020, 03:33
В Канаде создали приложение, способное защитить от коронавируса

В пятницу, 31 июля, в Канаде запустили мобильное приложение, которое отслеживает контакты с больными Covid-19 людьми и сообщает об этом владельцу.

Источник: Reuters

Детали: Приложение называется COVID Alert (сигнал), и сначала его можно будет использовать только в Онтарио. Но правительство надеется, что новинка будет доступна по всей стране уже в ближайшие дни.

Приложение сообщает владельцу мобильного устройства, на котором установлено, контактировал ли тот с больными Covid-19 людьми, и советует, что делать в случае таких контактов.

 

Украинская правда
Темы: Канадакоронавирустехнологиимобильная связьCovid-2019
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