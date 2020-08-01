В Канаде создали приложение, способное защитить от коронавируса

В пятницу, 31 июля, в Канаде запустили мобильное приложение, которое отслеживает контакты с больными Covid-19 людьми и сообщает об этом владельцу.

Источник: Reuters

Детали: Приложение называется COVID Alert (сигнал), и сначала его можно будет использовать только в Онтарио. Но правительство надеется, что новинка будет доступна по всей стране уже в ближайшие дни.

Приложение сообщает владельцу мобильного устройства, на котором установлено, контактировал ли тот с больными Covid-19 людьми, и советует, что делать в случае таких контактов.