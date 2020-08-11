Тихановская объяснила свой отъезд: Не дай Бог оказаться перед таким выбором, как я

Оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская объяснила, что сама приняла решение уехать из Беларуси к детям, хотя это было тяжелым решением.

Источник: видеообращение Тихановской, озаглавленное словами "Я уехала к детям"

Прямая речь: "Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж) никоим образом на него просто не могли повлиять.

Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.

Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит.

Я… Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни".

Детали: TUT.BY новости в Telegram сообщают, что Пограничный комитет Беларуси подтвердил, что Светлана Тихановская покинула Беларусь. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска "Котловка" в 3:30 вторника, 11 августа.

Этому предшествовало: Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил без подробностей: "Светлана Тихановська в безопасности, она в Литве".

Позже доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Кавалькова рассказала, что кандидатку вывезли из Беларуси в Литву представители белорусских властей и что у нее не было выбора.

По словам Ковальковой, этот шаг позволил освободить начальницу штаба Тихановской Марию Мороз: они уехали вместе. Но часть команды политика до сих пор находится в заложниках.

Предыстория:

Блоггера YouTube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихоновского задержали в Гродно 29 мая по статье об организации и подготовкн действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также против него возбудили дело за "воспрепятствование проведению выборов".

В мае Сергей Тихановский пытался подать документы на участие в выборах президента Беларуси, но вскоре его задержали – и он не смог лично подписать документы. ЦИК отказал его инициативной группе в регистрации кандидата. Поэтому свою кандидатуру подала его жена Светлана Тихановская.

Сергея Тихоновского в СИЗО как минимум трижды закрывали в карцере.

Светлана Тихановская вывезла детей "в одну из стран Евросоюза" из-за угроз. 20 июля она заявила, что они смогут вернуться в Беларусь, когда она станет президентом страны.

После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб

Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.

Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.

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