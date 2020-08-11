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Тихановская объяснила свой отъезд: Не дай Бог оказаться перед таким выбором, как я

Вторник, 11 августа 2020, 11:25

Оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская объяснила, что сама приняла решение уехать из Беларуси к детям, хотя это было тяжелым решением.

Источник: видеообращение Тихановской, озаглавленное словами "Я уехала к детям"

Прямая речь: "Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж) никоим образом на него просто не могли повлиять.

Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.

Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит.

Я… Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни".

Темы: БеларусьвиборыЛукашенкооппозиция


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