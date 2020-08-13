Епифаний: Наши молитвы сегодня за белорусский народ
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний выразил слова поддержки белорусскому народу и пожелал пройти "эти тяжелые времена".
Источник: Епифаний в Facebook
Прямая речь Епифания: "Хочу пожелать белорусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства.
Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождение тысяч невинно задержанных и проведения конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса.
Наши молитвы сегодня - за белорусский народ, за победу правды, за остановку насилия, за Божью защиту для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена".
Детали: Он также напомнил, что Православная Церковь Беларуси имеет полное право просить о Томосе для себя.
Дословно: "Белорусский народ - наши соседи, которым от княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 единую Киевской митрополии. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе.
По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание.
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Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси
Напомним:
- 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
- Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
- После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
- По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.