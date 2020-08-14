Заместитель Кулебы о возвращении "вагнеровцев" России: диалога с Беларусью больше нет

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что если Беларусь отдала России задержанных "вагнеровцев", то диалог между Украиной и Беларусью об

Источник: Енин в эфире канала "Україна 24"

Прямая речь: "Если эта информация соответствует действительности и эти граждане отправились на территорию Российской Федерации, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе...

Мы с самого начала не исключали, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос и использовать его в качестве разменной карты с Российской Федерацией. Теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны".

Что было раньше: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

"Украинская правда" обратилась в Офис украинского генпрокурора за комментарием.

12 августа офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

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