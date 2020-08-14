Заместитель Кулебы о возвращении "вагнеровцев" России: диалога с Беларусью больше нет
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что если Беларусь отдала России задержанных "вагнеровцев", то диалог между Украиной и Беларусью об
Источник: Енин в эфире канала "Україна 24"
Прямая речь: "Если эта информация соответствует действительности и эти граждане отправились на территорию Российской Федерации, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе...
Мы с самого начала не исключали, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос и использовать его в качестве разменной карты с Российской Федерацией. Теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны".
Что было раньше: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.
"Украинская правда" обратилась в Офис украинского генпрокурора за комментарием.
12 августа офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.
Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
- 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
- СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
- 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков.
- В Беларуси с 9 августа не утихают протесты. Граждане страны не признают и считают фальсификацией результаты выборов президента, по которым шестую победу подряд с большим отрывом от главной оппонентки Светланы Тихановской одержал действующий президент Лукашенко.