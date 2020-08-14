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Заступник Кулеби про повернення "вагнерівців" Росії: діалогу з Білоруссю більше нема

П'ятниця, 14 серпня 2020, 21:34
Заступник Кулеби про повернення вагнерівців Росії: діалогу з Білоруссю більше нема

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що якщо Білорусь віддала Росії затриманих "вагнерівців", то діалог між Україною та Білоруссю про їх екстрадицію зник сам по собі.

Джерело: Єнін в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо ця інформація відповідає дійсності і ці громадяни відбули на територію Російської Федерації, то предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі...

Ми з самого початку не виключали, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання і використовувати його у якості розмінної карти з Російською Федерацією. Тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони".

Що було раніше: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

"Українська правда" звернулась в Офіс українського генпрокурора по коментар.

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
  • Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
  • 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.
  • У Білорусі з 9 серпня не вщухають протести. Громадяни країни не визнають та вважають фальсифікацією результати виборів президента, за якими шосту перемогу поспіль з великим відривом від головної опонентки Світлани Тихановської здобув чинний президент Лукашенко.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: ВагнерБілорусьРосіяЛукашенко
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