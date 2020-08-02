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Кравчук обещает не подписывать документы, которые могут навредить Украине

Воскресенье, 2 августа 2020, 00:20
Фото: newvz.ru

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет документ, который бы мог навредить Украине.

Источник: Кравчук в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и четкую позицию.

Потому что они же подписали, что сначала выборы, а потом граница, и все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, согласовывать с "ДНР/ ЛНР"

Что предшествовало: Леонид Кравчук считает, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе Соединенных Штатов.

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму
  • 30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".
  • Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассМинские соглашения


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