Кравчук обещает не подписывать документы, которые могут навредить Украине
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет документ, который бы мог навредить Украине.
Источник: Кравчук в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и четкую позицию.
Потому что они же подписали, что сначала выборы, а потом граница, и все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, согласовывать с "ДНР/ ЛНР"
Что предшествовало: Леонид Кравчук считает, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе Соединенных Штатов.
Предыстория:
- 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
- 30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".
- Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.