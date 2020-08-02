Медикам и водителям "скорой" должны поднять зарплаты – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга раскрыл планы по повышению зарплат для работников экстренной медицинской помощи.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: В области экстренной медицинской помощи сейчас работает около 40 тысяч медработников. Глава Минздрава признал, что условия, в которых они работают, являются недопустимыми.

По словам министра, уже с 1 июля увеличено финансирование ЭМП на 40%, а с 1 сентября запланировано увеличение зарплат медицинским работникам, в том числе и работникам экстренной медицинской помощи.

Также согласно предложениям Минздрава госбюджету на следующий год, зарплата водителя скорой должен составлять 10-12 тысяч гривен, диспетчера — 12-13 тысяч, фельдшера — 14-16 тысяч, врача — 20-22 тысячи гривен.

Он добавил, что на сегодня есть около 1800 автомобилей "скорой", которым более 10 лет или вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансах станций ЭМП. В этом году МИНЗДРАВ планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 должны быть приобретены в течение следующих 2 лет.