Силовики просят Раду отложить рассмотрение постановления о 30 тысячах для военных

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что силовой блок предлагает отложить рассмотрение постановления о выплате военным премии в 30 тысяч гривен, а взамен создать совместную рабочую группу и разработать законопроект, который урегулирует вопрос оплаты труда защитников.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия сообщил, что парламент получил письмо от силового блока с их видением по оплате труда личного состава.

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Военные считают, что проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов.

Также эта правка не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

Прямая речь Арахамии: "Авторы письма предлагают в дальнейшем разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное - с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны".

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Детали: В письме, которое подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк, призывают отложить рассмотрение проекта постановления с этой правкой.

Вместо этого в силовом блоке предлагают собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина и Генштаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопрос оплаты труда защитников.

Арахамия добавил, что будет предлагать Раде отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать предложенную силовиками рабочую группу.

Что предшествовало: