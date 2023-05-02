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Силовики просят Раду отложить рассмотрение постановления о 30 тысячах для военных

Алена МазуренкоВторник, 2 мая 2023, 11:26
Силовики просят Раду отложить рассмотрение постановления о 30 тысячах для военных
Фото: www.ukrmilitary.com

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что силовой блок предлагает отложить рассмотрение постановления о выплате военным премии в 30 тысяч гривен, а взамен создать совместную рабочую группу и разработать законопроект, который урегулирует вопрос оплаты труда защитников.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия сообщил, что парламент получил письмо от силового блока с их видением по оплате труда личного состава.

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Военные считают, что проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов.

Также эта правка не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

Прямая речь Арахамии: "Авторы письма предлагают в дальнейшем разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное - с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны".

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Детали: В письме, которое подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк, призывают отложить рассмотрение проекта постановления с этой правкой.

Вместо этого в силовом блоке предлагают собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина и Генштаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопрос оплаты труда защитников.

Арахамия добавил, что будет предлагать Раде отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать предложенную силовиками рабочую группу.

Что предшествовало:

  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий.
  • В тот же день народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль подал постановление, которым было заблокировано подписание этого законопроекта спикером Верховной Рады. "Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседаний Рады", - пояснил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
  • Принятый Радой в апреле законопроект о возврате выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд долл, поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.

Темы: Вооруженные силывойназарплатыденьги
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