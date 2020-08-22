Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине.

Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter, Медуза

Дословно: "Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине".

Детали: Как пишет Медуза, полет из Омска длился около шести часов.

После приземления Навального повезут в клинику Charite.

Что предшествовало: Рано утром в субботу борт с Навальным отправился в Германию из Омска. С политиком находится его жена Юлия.

Перед этим жена Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

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