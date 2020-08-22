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Навальный уже в Берлине

Суббота, 22 августа 2020, 10:39
mstrok.ru

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине.

Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter, Медуза

Дословно: "Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине".

Детали: Как пишет Медуза, полет из Омска длился около шести часов.

После приземления Навального повезут в клинику Charite.

Что предшествовало: Рано утром в субботу борт с Навальным отправился в Германию из Омска. С политиком находится его жена Юлия.

Перед этим жена Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда

Украинская правда
Темы: НавальныйГерманияРосcия


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