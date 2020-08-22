Навальный уже в Берлине
Суббота, 22 августа 2020, 10:39
Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине.
Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter, Медуза
Дословно: "Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине".
Детали: Как пишет Медуза, полет из Омска длился около шести часов.
После приземления Навального повезут в клинику Charite.
Что предшествовало: Рано утром в субботу борт с Навальным отправился в Германию из Омска. С политиком находится его жена Юлия.
Перед этим жена Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.
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Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
- "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
- В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
- Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
Украинская правда