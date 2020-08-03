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Премьер Косово заболел COVID-19

Понедельник, 3 августа 2020, 02:35

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил о положительном результате теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь Хоти: "С сегодняшнего дня я буду находиться в изоляции в течение двух недель. Я буду выполнять свою работу из дома".

Детали: Глава косовского правительства отметил, что у него легкий кашель, однако других распространенных симптомов болезни нет.

Кроме Хоти, коронавирусной болезнью из мировых политиков переболели, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, принц Монако Альберт II.

В течение последних четырех дней заболеваемость COVID-19 в Косово возросло. В стране обнаружили 953 новых больных и 53 смерти.

Количество зарегистрированных случаев заболевания Covid-19 в мире достигает около 18 миллионов, из них около 700 тысяч человек умерли.

Темы: Косовокоронавируспремьер


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