В последнюю неделю июля в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID

За последнюю неделю июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 7061 человек, 88 человек умерли от осложнений, а 2 945 человек выздоровели.

Источник: Telegram "Коронавирус в регионах"

Детали: В течение недели с 25.07 по 31.07 зафиксированы:

- 7 061 новый случай;

- 2 945 людей выздоровели;

- 88 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 2 597 человек.

Больше всего активных больных 100 000 населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях.

Проведено 92 214 ПЦР-исследований.