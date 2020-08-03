В последнюю неделю июля в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID
Понедельник, 3 августа 2020, 08:50
За последнюю неделю июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 7061 человек, 88 человек умерли от осложнений, а 2 945 человек выздоровели.
Источник: Telegram "Коронавирус в регионах"
Детали: В течение недели с 25.07 по 31.07 зафиксированы:
- 7 061 новый случай;
- 2 945 людей выздоровели;
- 88 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.
По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 2 597 человек.
Больше всего активных больных 100 000 населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях.
Проведено 92 214 ПЦР-исследований.