Тимошенко рассказала, как предлагала Ермаку помощь, а тот проигнорировал

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко планирует договариваться о создании парламентской миссии по поиску мира в Украине, поскольку считает, что президент Владимир Зеленский провалил мирные переговоры, еще и отказался от ее помощи.

Источник: Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, пресс служба "Батькивщины"

Прямая речь: "К сожалению, некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции президента Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина не борется за установление мира, за восстановление своей территориальной целостности.

Власти завели все мирные переговоры в тупик. Подвели наших международных партнеров, европейских друзей. За время президентства Зеленского погибли 175 человек. Это абсолютный провал всех мирных переговоров".

Детали: Тимошенко сообщила, что во время недавней встречи с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком предложила помощь команды "Батькивщины", которая имеет достаточный дипломатический опыт, авторитет и международные связи.

Ее предложение осталось без ответа.

Юлия Тимошенко считает, что ситуация не имеет перспектив, пока ею занимаются нынешние руководители.

В то же время она напомнила, что Украина – парламентско-президентская страна, поэтому именно парламент должен принять ответственность за установление мира.

Лидер "Батькивщины" призвала всех лидеров фракций, всех депутатов, которые имеют соответствующий опыт и авторитет, создать специальную парламентскую миссию, которая сможет принимать активное участие во всех международных переговорах по возвращению в Украину мира и территорий.

Прямая речь Тимошенко: "С сегодняшнего дня я начну переговоры со всеми лидерами фракций для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру.

Нам надо достичь результата. Результат – это восстановление территориальной целостности Украины, это завершение войны, это мир, спокойствие, нормальная работа, нормальная жизнь страны. Я верю в этот путь, и мы начинаем по этому пути двигаться!".

Предыстория:

27 июля на востока Украины начал действовать режим "полного и всеобъемлющего" перемирия. Одиночные выстрелы и провокации со стороны боевиков продолжаются, однако за первую неделю "тишины" боевых потерь в Объединенных силах Украины не было.

Политические партии готовятся к местным выборам, которые должны состояться 25 октября.

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