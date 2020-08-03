Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко рассказала, как предлагала Ермаку помощь, а тот проигнорировал

Понедельник, 3 августа 2020, 12:33
Тимошенко рассказала, как предлагала Ермаку помощь, а тот проигнорировал
ba.org.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко планирует договариваться о создании парламентской миссии по поиску мира в Украине, поскольку считает, что президент Владимир Зеленский провалил мирные переговоры, еще и отказался от ее помощи.

Источник: Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, пресс служба "Батькивщины"

Прямая речь: "К сожалению, некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции президента Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина не борется за установление мира, за восстановление своей территориальной целостности.

Власти завели все мирные переговоры в тупик. Подвели наших международных партнеров, европейских друзей. За время президентства Зеленского погибли 175 человек. Это абсолютный провал всех мирных переговоров".

Детали: Тимошенко сообщила, что во время недавней встречи с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком предложила помощь команды "Батькивщины", которая имеет достаточный дипломатический опыт, авторитет и международные связи.

Ее предложение осталось без ответа.

Юлия Тимошенко считает, что ситуация не имеет перспектив, пока ею занимаются нынешние руководители.

В то же время она напомнила, что Украина – парламентско-президентская страна, поэтому именно парламент должен принять ответственность за установление мира.

Лидер "Батькивщины" призвала всех лидеров фракций, всех депутатов, которые имеют соответствующий опыт и авторитет, создать специальную парламентскую миссию, которая сможет принимать активное участие во всех международных переговорах по возвращению в Украину мира и территорий.

Прямая речь Тимошенко: "С сегодняшнего дня я начну переговоры со всеми лидерами фракций для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру.

Нам надо достичь результата. Результат – это восстановление территориальной целостности Украины, это завершение войны, это мир, спокойствие, нормальная работа, нормальная жизнь страны. Я верю в этот путь, и мы начинаем по этому пути двигаться!".

Предыстория:

  • 27 июля на востока Украины начал действовать режим "полного и всеобъемлющего" перемирия. Одиночные выстрелы и провокации со стороны боевиков продолжаются, однако за первую неделю "тишины" боевых потерь в Объединенных силах Украины не было.
  • Политические партии готовятся к местным выборам, которые должны состояться 25 октября.

Читайте также: Вторая лига. Что делают партии Тимошенко, Ляшко, Смешко, Вакарчука и Шария

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоБатькивщинаЕвробаскетЗеленскийДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
Все новости...
Реклама: