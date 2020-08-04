Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ВАКС: Если кто-то будет давать суду указания - мы заявим публично

Вторник, 4 августа 2020, 10:14
Глава ВАКС: Если кто-то будет давать суду указания - мы заявим публично
Фото с Facebook ВАКС

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляет, что ни на нее, ни на судей никто не влияет и не давит, а если такое произойдет, то суд заявит об этом публично.

Источник: Танасевич в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нет, такого нет и быть не должно. Но жизнь очень непредсказуема, поэтому, как только случится хоть что-то похожее на указание или рекомендацию, мы сразу заявим об этом публично, что приведет к немедленному обращению в Высший совет правосудия с соответствующим заявлением".

Детали: Отвечая на вопрос о том, чувствуют ли давление или попытки влияния судьи ВАКС со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Национального антикоррупционного бюро, Танасевич сказала, что от руководителя НАБУ "время от времени приходят письма с предложениями по организации работы суда".

В частности, по ее словам, от НАБУ было одно обращение со сведениями относительно признаков дисциплинарного правонарушения в действиях работника аппарата, а также две дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на действия судей ВАКС.

В то же время Танасевич подчеркнула, что это все "рабочие моменты, которые решаются в предусмотренный законом способ, поэтому расценивать их как давление или попытки влияния нет оснований".

Она добавила, что от судей ВАКС в Высший совет правосудия поступило три сообщения о вмешательстве в деятельность, но ни одно из них не касается сотрудников САП или НАБУ.

Что касается других органов государственной власти, то, по словам Танасевич, сейчас отсутствует какое-либо вмешательство в деятельность или какое-то особое отношение к ВАКС.

Темы: Антикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
От Лондона до Брюсселя
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: