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Глава ВАКС: Если кто-то будет давать суду указания - мы заявим публично

Вторник, 4 августа 2020, 10:14

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляет, что ни на нее, ни на судей никто не влияет и не давит, а если такое произойдет, то суд заявит об этом публично.

Источник: Танасевич в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нет, такого нет и быть не должно. Но жизнь очень непредсказуема, поэтому, как только случится хоть что-то похожее на указание или рекомендацию, мы сразу заявим об этом публично, что приведет к немедленному обращению в Высший совет правосудия с соответствующим заявлением".

Детали: Отвечая на вопрос о том, чувствуют ли давление или попытки влияния судьи ВАКС со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Национального антикоррупционного бюро, Танасевич сказала, что от руководителя НАБУ "время от времени приходят письма с предложениями по организации работы суда".

В частности, по ее словам, от НАБУ было одно обращение со сведениями относительно признаков дисциплинарного правонарушения в действиях работника аппарата, а также две дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на действия судей ВАКС.

В то же время Танасевич подчеркнула, что это все "рабочие моменты, которые решаются в предусмотренный законом способ, поэтому расценивать их как давление или попытки влияния нет оснований".

Она добавила, что от судей ВАКС в Высший совет правосудия поступило три сообщения о вмешательстве в деятельность, но ни одно из них не касается сотрудников САП или НАБУ.

Что касается других органов государственной власти, то, по словам Танасевич, сейчас отсутствует какое-либо вмешательство в деятельность или какое-то особое отношение к ВАКС.



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