В Варшаве задержали трех человек по подозрению в украшении памятников флагами ЛГБТ
В Варшаве задержали трех подозреваемых в развешивании ЛГБТ-флагов на памятниках города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
На прошлой неделе во вторник на ряд памятников Варшавы неизвестные вывесили флаги ЛГБТ и банданы с анархической символикой.
"Флешмоб" сопровождался сообщениями в соцсетях, где объясняется, что это протест против гомофобии в Польше.
"Пока этот флаг кому-то кажется скандальным или неуместным, мы продолжим провоцировать", - написали анонимные авторы.
Среди памятников, которые вывесили символику - статуя Христа и Базилика Святого Креста.
Окружная прокуратура Варшавы открыла производство за "оскорбление религиозных чувств" и "вандализм".
Накануне полиция сообщила о задержании первых двух людей, подозреваемых в участии в акции.
"Их взяли под стражу, следствие продолжается. Задержание остальных - вопрос времени", - заявил представитель полиции Сильвестр Марчак.