Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Варшаве задержали трех человек по подозрению в украшении памятников флагами ЛГБТ

Среда, 5 августа 2020, 12:01

В Варшаве задержали трех подозреваемых в развешивании ЛГБТ-флагов на памятниках города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На прошлой неделе во вторник на ряд памятников Варшавы неизвестные вывесили флаги ЛГБТ и банданы с анархической символикой.

"Флешмоб" сопровождался сообщениями в соцсетях, где объясняется, что это протест против гомофобии в Польше.

"Пока этот флаг кому-то кажется скандальным или неуместным, мы продолжим провоцировать", - написали анонимные авторы.

Среди памятников, которые вывесили символику - статуя Христа и Базилика Святого Креста.

Окружная прокуратура Варшавы открыла производство за "оскорбление религиозных чувств" и "вандализм".

Накануне полиция сообщила о задержании первых двух людей, подозреваемых в участии в акции.

"Их взяли под стражу, следствие продолжается. Задержание остальных - вопрос времени", - заявил представитель полиции Сильвестр Марчак.

Темы: ПольшаЛГБТ


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину

Ровенская и Харьковская области получили "тревожный звоночек" от МОЗ

Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут "в ногу"

видеоТрамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

видеоВ ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в Бейруте

обновленоВзрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых

Все новости...
Польша
В Польше задержали шесть украинцев за подпольное производство сигарет
В Польше четвертый за неделю антирекорд: 680 новых больных
США направят в Польшу еще 1000 военных
Последние новости
12:34
Скандальный закон о локализации не должен затронуть товары из стран ЕС и ВТО
12:32
Какие паллиативные услуги будут в Украине бесплатными. Объясняет НСЗУ
12:12
"Укрпошта" запускает передвижные отделения ещё в шести областях
12:07
Минсоц может изменить решение и вернуть "пакеты малыша"
12:06
Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса – Резников
12:06
На Харьковщине - новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
12:01
В Варшаве задержали трех человек по подозрению в украшении памятников флагами ЛГБТ
11:39
В Минсоц объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"
11:36
Действия РФ по украинской церкви в Крыму граничат с геноцидом - представительство Зеленского
11:29
фото, видеоВ Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину
Все новости...