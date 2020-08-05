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В Варшаве задержали трех человек по подозрению в украшении памятников флагами ЛГБТ

Среда, 5 августа 2020, 12:01

В Варшаве задержали трех подозреваемых в развешивании ЛГБТ-флагов на памятниках города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На прошлой неделе во вторник на ряд памятников Варшавы неизвестные вывесили флаги ЛГБТ и банданы с анархической символикой.

"Флешмоб" сопровождался сообщениями в соцсетях, где объясняется, что это протест против гомофобии в Польше.

"Пока этот флаг кому-то кажется скандальным или неуместным, мы продолжим провоцировать", - написали анонимные авторы.

Среди памятников, которые вывесили символику - статуя Христа и Базилика Святого Креста.

Окружная прокуратура Варшавы открыла производство за "оскорбление религиозных чувств" и "вандализм".

Накануне полиция сообщила о задержании первых двух людей, подозреваемых в участии в акции.

"Их взяли под стражу, следствие продолжается. Задержание остальных - вопрос времени", - заявил представитель полиции Сильвестр Марчак.

Темы: ПольшаЛГБТ
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