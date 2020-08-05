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Правительство Италии может отменить продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Среда, 5 августа 2020, 17:04
Правительство Италии может отменить продажу острова сыну экс-владельца Мотор Сичи Богуслаева

Итальянские власти изучают обстоятельства приобретения лигурийского острова Галлинара сыном экс-владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

Издание отмечает, что последнее слово в продаже острова Богуслаеву, вероятно, еще не сказано.

Лигурийский остров в форме черепахи является природным заповедником с 1989 года и может подпадать под ограничения. Если это так, то государство может воспользоваться приоритетным правом на его приобретение.

"Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права", - сказал министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

"Остров настолько важен для нас и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи", - заявил в свою очередь Риккардо Томатис, мэр города Албенга, ближайшего к острову.

После того как стало известно о приобретении острова магнатом украинского происхождения Александром Богуслаевым, в Италии стали высказывать опасения по поводу превращения его в закрытое люксовое место вроде греческого острова Скорпиос, выкупленного Аристотелем Онассисом. В частности, отмечалось, что в мире есть немало частных островов, однако речь идет об отдаленных атоллах, в то время как Галлинара доступен для всех, у кого есть лодка или средства ее нанять.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - отметил мэр Албенги.

Министр Франческини также заявил: "Я уже сказал мэру, что мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие".

Темы: Италиянедвижимостьукраинцы
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