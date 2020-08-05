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Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва

Середа, 5 серпня 2020, 17:04
Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника Мотор Січі Богуслаєва

Італійська влада вивчає обставини придбання лігурійського острова Галлінара сином ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє газета Corriere Della Sera.

Видання зазначає, що останнє слово у продажі острова магнату Богуслаєву, ймовірно, ще не сказане.

Лігурійський острів у формі черепахи є природним заповідником з 1989 року і може підлягати обмеженням. Якщо це так, то держава може скористатися пріоритетним правом на його придбання.

"Компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження і наші пріоритетні права" - сказав міністр культурної спадщини і культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

"Острів настільки важливий для нас і для прибережних муніципалітетів цього району з туристичної точки зору, що я вважаю правильним вивчити всі процедурні аспекти продажу" – заявив у свою чергу Ріккардо Томатіс, мер міста Альбенга, найближчого до острова.

Після того, як стало відомо про придбання острова магнатом українського походження Олександром Богуслаєвим в Італії стали висловлювати побоювання щодо перетворення його на закритий люксовий притулок на зразок грецького острова Скорпіос, викупленого Арістотелем Онассісом. Зокрема, зазначалося, що в світі є чимало приватних островів, однак йдеться про віддалені атоли, в той час як Галлінара доступний для всіх, хто має човен чи кошти його винайняти.

"Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, враховуючи його природний статус" – наголосив мер Альбенги.

Міністр Франческіні також заявив:"Я вже сказав меру, що ми зробимо все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися всі охочі".

Теми: Італіянерухомістьукраїнці
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