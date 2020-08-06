Зеленский: Хотим выдержать режим тишины, гарантировать не можем

Президент Владимир Зеленский признает, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.

Источник: ответ Зеленского на вопрос журналиста в городе Часов Яр в Донецкой области

Детали: Журналист отметил, что 10-е сутки держится "тишина", и спросил, почему сейчас "это работает", хотя было 20 перемирий – и они срывались.

Прямая речь Зеленского: "Мне сложно сказать и сложно подробно за 1 минуту вам ответить... В жизни возможно все. Мы боремся за то, чтоб режим (тишины) не нарушался – но может быть, это жизнь.

Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тишины – и мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны...

Там много вопросов, много проблем. Мы молимся Богу, мы благодарны нашим военным, мы делаем суеверия (постучал три раза – ред.), но мы хотим выдержать этот режим тишины, каждый день не терять наших военных. Для нас это очень важно.

Гарантировать ничего не можем. Но мы все делаем – как в Украине, так и на встречах в Минском формате, так и на встречах Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Будем дальше держать кулаки".

Этому предшествовало: В конце июля Зеленский заявлял, что украинская сторона будет делать все, чтобы придерживаться полного прекращения огня на востоке страны, а от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов.

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