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Зеленский: Хотим выдержать режим тишины, гарантировать не можем

Четверг, 6 августа 2020, 12:08
Зеленский: Хотим выдержать режим тишины, гарантировать не можем
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский признает, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.

Источник: ответ Зеленского на вопрос журналиста в городе Часов Яр в Донецкой области

Детали: Журналист отметил, что 10-е сутки держится "тишина", и спросил, почему сейчас "это работает", хотя было 20 перемирий – и они срывались.

Прямая речь Зеленского: "Мне сложно сказать и сложно подробно за 1 минуту вам ответить... В жизни возможно все. Мы боремся за то, чтоб режим (тишины) не нарушался – но может быть, это жизнь.

Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тишины – и мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны...

Там много вопросов, много проблем. Мы молимся Богу, мы благодарны нашим военным, мы делаем суеверия (постучал три раза – ред.), но мы хотим выдержать этот режим тишины, каждый день не терять наших военных. Для нас это очень важно.

Гарантировать ничего не можем. Но мы все делаем – как в Украине, так и на встречах в Минском формате, так и на встречах Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Будем дальше держать кулаки".

Этому предшествовало: В конце июля Зеленский заявлял, что украинская сторона будет делать все, чтобы придерживаться полного прекращения огня на востоке страны, а от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов.

Предыстория:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийДонбассвойнаМинские соглашения
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