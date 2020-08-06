Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский: Хотим выдержать режим тишины, гарантировать не можем

Четверг, 6 августа 2020, 12:08

Президент Владимир Зеленский признает, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.

Источник: ответ Зеленского на вопрос журналиста в городе Часов Яр в Донецкой области

Детали: Журналист отметил, что 10-е сутки держится "тишина", и спросил, почему сейчас "это работает", хотя было 20 перемирий – и они срывались.

Прямая речь Зеленского: "Мне сложно сказать и сложно подробно за 1 минуту вам ответить... В жизни возможно все. Мы боремся за то, чтоб режим (тишины) не нарушался – но может быть, это жизнь.

Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тишины – и мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны...

Там много вопросов, много проблем. Мы молимся Богу, мы благодарны нашим военным, мы делаем суеверия (постучал три раза – ред.), но мы хотим выдержать этот режим тишины, каждый день не терять наших военных. Для нас это очень важно.

Гарантировать ничего не можем. Но мы все делаем – как в Украине, так и на встречах в Минском формате, так и на встречах Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Будем дальше держать кулаки".

Этому предшествовало: В конце июля Зеленский заявлял, что украинская сторона будет делать все, чтобы придерживаться полного прекращения огня на востоке страны, а от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов.

Предыстория:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийДонбассвойнаМинские соглашения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

В Киеве резко увеличилось количество больных COVID-19, трое умерли

Новый антирекорд – 1318 новых больных COVID в Украине

Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"

Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов

документСуд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка

Все новости...
Зеленский
Зеленский обсудил с инвесторами строительство дата-центра и водородного завода
Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук
Кира Рудык: Порошенко для нас больший политический враг чем Зеленский. Потому что президент не пытается нас так сильно "обнять"
Последние новости
13:04
Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19. Противопоказания от ЦОС
12:51
В Украине будет сухо и жарко
12:51
Зеленский обсудил с инвесторами строительство дата-центра и водородного завода
12:41
В Беларуси задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко
12:32
Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук
12:17
Дуда принес присягу и официально начал вторую президентскую каденцию
12:10
Какие услуги для пациентов с инфарктом или инсультом – бесплатные. Помощь НСЗУ
12:08
Зеленский: Хотим выдержать режим тишины, гарантировать не можем
12:04
В армии снова более 30 больных COVID-19
11:52
Корпорация Microsoft готова предложить за TikTok до 30 миллиардов долларов — СМИ
Все новости...