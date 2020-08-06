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В Германии впервые за три месяца более 1000 случаев коронавируса в сутки

Четверг, 6 августа 2020, 13:33

Впервые за три месяца в Германии зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусом за 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Институт Роберта Коха сообщил, что за последние сутки в Германии было зарегистрировано в общей сложности 1045 подтвержденных случаев COVID-19.

Последний раз число новых случаев заражения превысило 1000 человек 7 мая. После этого цифры неуклонно падали. Однако на прошлой неделе количество заражений снова начало расти.

Пик новых случаев инфекции приходился на начало апреля, когда в Германии за день было зарегистрировано более 6000 новых случаев.

В отличие от середины июня, когда рост можно было проследить в отдельных кластерах, таких как крупная вспышка на бойне в Северном Рейне-Вестфалии, нынешний всплеск в основном вызван не отдельными кластерами.

Эксперты опасаются такого развития событий, потому что его невозможно сдержать региональными мерами.

На этой неделе немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund заявила, что Германия уже страдает от второй волны эпидемии коронавируса.

Темы: ГерманиякоронавирусCovid-2019


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