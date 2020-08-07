Харьков попал в "красную зону", а Тернополь стал "зеленым"
Тернополь переместился из красной зоны эпидемической опасности в зеленую, а Харьков наоборот переместился из зеленой зоны в красную, поэтому на следующей неделе там должны усилить карантинные ограничения.
Источник: обновленная карта зон от Центра общественного здоровья МОЗ
Детали: Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 августа заседала и рассматривала 4 эпидемических показателя каждого региона за последнюю неделю.
Кроме Харькова, в красную зону попал Костопольский район Ровенской области.
Зато Луцк из "красного" стал "оранжевым".
Кицманский район Черновицкой области за неделю не улучшил показатели – и остается в красной зоне по уровню эпидемической опасности.
Львов и три района Львовской области (Пустомытовский, Перемышлянский, Миколаевский) остались "оранжевыми".
Также оранжевые – Ровенский район Ровенской области (но сам областной центр – "зеленый"), г. Ивано-Франковск, город Черновцы и Городенковский район Черновицкой области.
Часть Черниговской области, включая Нежин и Прилуки, оказалась в "желтой зоне".
Также "желтые" – Закарпатье, некоторые части Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областей.
Столица Киев и Киевская область остались в "зеленой зоне".