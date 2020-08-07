Тернополь переместился из красной зоны эпидемической опасности в зеленую, а Харьков наоборот переместился из зеленой зоны в красную, поэтому на следующей неделе там должны усилить карантинные ограничения.

Источник: обновленная карта зон от Центра общественного здоровья МОЗ

Обновление: Карта сначала обновилась, а затем вернулась к тому виду, который имела неделю назад. "Украинская правда" пытается выяснить, в чем дело и как обстоят дела на самом деле.

Министерство здравоохранения сообщило, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определит уровни эпидемической безопасности по COVID-19 на заседании, которое начнется 7 августа в 17:00, а данные, опубликованные до заседания комиссии ТЭБ и ЧС, "не являются официальными".

В итоге центральная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 – из красной зоны исключили Луцк и Тернополь.

Детали: В соответствии с картой, которая ненадолго появилась на ресурсе ЦОЗ Минздрава, Харьковская область, в отличие от областного центра, зеленая.

Харьковская область, в отличие от областного центра, зеленая.

Кроме Харькова, в красную зону с прошлой пятницы попал Костопольский район Ровенской области.

Зато Луцк из "красного" стал "оранжевым".

Кицманский район Черновицкой области за неделю не улучшил показатели – и остается в красной зоне по уровню эпидемической опасности.

Львов и три района Львовской области (Пустомытовский, Перемышлянский, Миколаевский) остались "оранжевыми".

Также оранжевые – Ровенский район Ровенской области (но сам областной центр – "зеленый"), г. Ивано-Франковск и Городенковский район Ивано-Франковской области, город Черновцы.

Часть Черниговской области, включая Нежин и Прилуки, оказалась в "желтой зоне".

Желтыми является г. Хмельницкий и три района Хмельницкой области, а также города Житомир, Бердичев и некоторые районы Житомирской области.

Также "желтые" – Закарпатье, части Ровенской, Львовской и Черновицкой областей.

Столица Киев и Киевская область остались в "зеленой зоне".

От УП: При разделении на зоны учитывают следующие показатели: загруженность больными COVID-19 в больницах – не более 50% койко-мест; среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 000 населения; коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%.

Центральная комиссия ТЭБ и ЧС заседает по пятницам и просматривает зоны: если 5 дней подряд показатели хуже нормы – зона темнеет, если 3 дня подряд показатели улучшаются – зона светлеет.

В зеленой зоне надо носить маски в общественных местах, на массовых мероприятиях возможно собираться не более 1 человека на 5 м кв, кинотеатры и театры могут заполняться не более чем на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте – только по количеству мест для сидения.

В желтой зоне, к тому же, ограничено посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди.

В оранжевой – запрещена работа средств размещения (кроме гостиниц), деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью, плановая госпитализация, детские лагеря, массовые мероприятия могут проводиться из расчета не более 1 человека на 20 кв. м.

В красной зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ.

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