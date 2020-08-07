Тернополь переместился из красной зоны эпидемической опасности в зеленую, а Харьков наоборот переместился из зеленой зоны в красную, поэтому на следующей неделе там должны усилить карантинные ограничения.

Источник: обновленная карта зон от Центра общественного здоровья МОЗ

Детали: Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 августа заседала и рассматривала 4 эпидемических показателя каждого региона за последнюю неделю.

Кроме Харькова, в красную зону попал Костопольский район Ровенской области.

Зато Луцк из "красного" стал "оранжевым".

Кицманский район Черновицкой области за неделю не улучшил показатели – и остается в красной зоне по уровню эпидемической опасности.

Львов и три района Львовской области (Пустомытовский, Перемышлянский, Миколаевский) остались "оранжевыми".

Также оранжевые – Ровенский район Ровенской области (но сам областной центр – "зеленый"), г. Ивано-Франковск, город Черновцы и Городенковский район Черновицкой области.

Часть Черниговской области, включая Нежин и Прилуки, оказалась в "желтой зоне".

Также "желтые" – Закарпатье, некоторые части Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областей.

Столица Киев и Киевская область остались в "зеленой зоне".