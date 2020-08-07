Минздрав предлагает на треть увеличить количество тестирований на COVID-19
Пятница, 7 августа 2020, 19:03
Министерство здравоохранения предложит Кабмину увеличить на треть количество тестирований на 100 000 человек.
Источник: глава министерства Максим Степанов на брифинге по итогам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по COVID-19
Прямая речь Степанова: "Сейчас это 24 теста на 100 000 населения, а предложим мы, чтобы было 32 теста на 100 000 населения.
Нам важно максимально проявлять больных коронавирусной болезнью, владеть реальной статистикой, что у нас происходит в стране и быстро реагировать".
Детали: Эти изменения предложат на заседании правительства в понедельник.
Напомним: За сутки 6 августа в Украине коронавирусом заразилось рекордное количество людей - 1453 человека.
Роман Петренко, УП