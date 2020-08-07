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Минздрав предлагает на треть увеличить количество тестирований на COVID-19

Пятница, 7 августа 2020, 19:03

Министерство здравоохранения предложит Кабмину увеличить на треть количество тестирований на 100 000 человек.

Источник: глава министерства Максим Степанов на брифинге по итогам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по COVID-19

Прямая речь Степанова: "Сейчас это 24 теста на 100 000 населения, а предложим мы, чтобы было 32 теста на 100 000 населения.

Нам важно максимально проявлять больных коронавирусной болезнью, владеть реальной статистикой, что у нас происходит в стране и быстро реагировать".

Детали: Эти изменения предложат на заседании правительства в понедельник.

Напомним: За сутки 6 августа в Украине коронавирусом заразилось рекордное количество людей - 1453 человека.

Роман Петренко, УП
Темы: Минздравкоронавирускарантин


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