Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минздрав предлагает на треть увеличить количество тестирований на COVID-19

Пятница, 7 августа 2020, 19:03
Минздрав предлагает на треть увеличить количество тестирований на COVID-19

Министерство здравоохранения предложит Кабмину увеличить на треть количество тестирований на 100 000 человек.

Источник: глава министерства Максим Степанов на брифинге по итогам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по COVID-19

Прямая речь Степанова: "Сейчас это 24 теста на 100 000 населения, а предложим мы, чтобы было 32 теста на 100 000 населения.

Нам важно максимально проявлять больных коронавирусной болезнью, владеть реальной статистикой, что у нас происходит в стране и быстро реагировать".

Детали: Эти изменения предложат на заседании правительства в понедельник.

Напомним: За сутки 6 августа в Украине коронавирусом заразилось рекордное количество людей - 1453 человека.

Роман Петренко, УП
Темы: Минздравкоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: