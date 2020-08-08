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В ЕС обеспокоены попытками РФ пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТКГ

Суббота, 8 августа 2020, 13:59
В ЕС обеспокоены попытками РФ пересмотреть свою роль в нормандском формате и ТКГ

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил об обеспокоенности в связи с попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и трехсторонней контактной группе.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"В то же время развитие ситуации, которое наблюдается в последнее время, вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в" нормандском формате " и ТГК, а возможно даже и придать ей новый смысл" - сказал Эдерер.

По его словам, такие попытки свидетельствует позиция, занятая делегацией Российской Федерации в ходе последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, а также недавнее письмо Дмитрия Козака, главным сигналом которого было то, что Россия выходит из нормандских переговоров относительно примирения на Донбассе на уровне советников лидеров государств.

Дипломат напомнил, что с самого начала Россия принимала участие в нормандском формате и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины.

"Я бы сказал, что этот факт не согласуется с заявлениями, которые в последнее время мы все чаще слышим со стороны наших российских партнеров о том, что боевые действия на Донбассе — это внутриукраинский конфликт. Я считаю, что начальный расклад также подразумевает большую долю ответственности российской стороны за решение конфликта", - подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что "любые, даже отдаленные, намеки на возможный отказ России от своих обязанностей в "нормандском формате"или Трехсторонней контактной группы или на "Rus " exit" из этих форматов могут негативно сказаться на урегулировании конфликта".

Эдерер также напомнил, что главным условием любого значительного изменения отношений с Россией для ЕС есть прогресс относительно Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины, и выполнения этих соглашений.

"Такая позиция ЕС, и она не изменится" - заявил он.

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Темы: ЕСРосcияДонбасс
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