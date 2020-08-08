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Капитан судна, которое везло селитру, назвал вероятные причины взрыва в Бейруте

Суббота, 8 августа 2020, 16:08
Капитан судна, которое везло селитру, назвал вероятные причины взрыва в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило аммиачную селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал, почему груз мог взорваться.

Источник: комментарий Прокошева изданию РБК

Детали: На вопрос о том, могла ли селитра потерять свои свойства почти за шесть лет, прошедших со времени ее конфискации властями Ливана, он сообщил, что груз хранился герметично упакованным и ни воздух, ни вода не поступали внутрь упаковки.

По словам капитана, само по себе вещество взорваться не могло. Он предположил, что причиной трагедии было внешнее воздействие на селитру.

Прямая речь: "Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор.

Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков".

Предыстория: Сухогруз Rhosus в 2013 году направлялся из грузинского порта Батуми в Мозамбик. По пути капитан принял решение зайти в порт Бейрута. После прибытия туда судна власти провели проверку и задержали его, а позже конфисковали весь груз аммиачной селитры.

По словам Прокошева, ливанские власти не разрешили некоторым морякам покинуть страну: "Мы забастовали, все хотели вернуться домой. Но ливанское правительство нас не выпустило из страны — чтобы за грузом смотрели, за судном за бесплатно. На судне же был взрывоопасный груз. Хозяин не платил, и ливанцы нам тоже не хотели платить. Жили мы на пароходе — тут хочешь не хочешь, а следи за пароходом. Если он утонет, то и ты с ним пойдешь на дно".

Напомним:

  • Мощный взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
  • Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
  • Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • На данный момент известно минимум о 100 погибших, тысячи раненых в результате взрыва в порту столицы Ливана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ливанвзрывкорабли
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