Капитан судна, которое везло селитру, назвал вероятные причины взрыва в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило аммиачную селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал, почему груз мог взорваться.

Источник: комментарий Прокошева изданию РБК

Детали: На вопрос о том, могла ли селитра потерять свои свойства почти за шесть лет, прошедших со времени ее конфискации властями Ливана, он сообщил, что груз хранился герметично упакованным и ни воздух, ни вода не поступали внутрь упаковки.

По словам капитана, само по себе вещество взорваться не могло. Он предположил, что причиной трагедии было внешнее воздействие на селитру.

Прямая речь: "Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор.

Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков".

Предыстория: Сухогруз Rhosus в 2013 году направлялся из грузинского порта Батуми в Мозамбик. По пути капитан принял решение зайти в порт Бейрута. После прибытия туда судна власти провели проверку и задержали его, а позже конфисковали весь груз аммиачной селитры.

По словам Прокошева, ливанские власти не разрешили некоторым морякам покинуть страну: "Мы забастовали, все хотели вернуться домой. Но ливанское правительство нас не выпустило из страны — чтобы за грузом смотрели, за судном за бесплатно. На судне же был взрывоопасный груз. Хозяин не платил, и ливанцы нам тоже не хотели платить. Жили мы на пароходе — тут хочешь не хочешь, а следи за пароходом. Если он утонет, то и ты с ним пойдешь на дно".

Напомним: