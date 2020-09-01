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Неконституционность назначения: Ситник не удивлен решением КСУ

Вторник, 1 сентября 2020, 02:50
Фото: НАБУ

Для директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника не было неожиданным решение Конституционного суда о неконституционности его назначения на должность тогдашним президентом Петром Порошенко.

Источник: Сытник в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Для меня точно не было неожиданностью, потому что мы видели как постоянно идет лоббирование этого решения.

Поэтому, в принципе, сказать, что мы удивлены этим решением – не удивлены. В то же время, нужно отметить, что это впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности не вступившего нормативного документа, а акта индивидуального действия".

Детали: На прогнозируемость решения КСУ также влияли прошлые заключения судей, в частности об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Глава бюро добавил, что такое решение не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращение его полномочий.

В то же время Сытник утверждает, что вопросы, касающиеся НАБУ, Конституционный суд рассматривает не в пользу государства или бюро.

Кроме того, директор бюро связывает решение КСУ с делом "пленок ОАСК".

"Лично я могу сказать, что очевидная связь даже в отношении тех пленок, которые мы обнародовали, какая связь между ОАСК и Конституционным судом, поэтому причины этого решения понятны", – сказал Сытник.

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Предыстория:

  • В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
  • В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.
  •  28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
  • В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

Темы: СытникНАБУКС


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