В правительстве говорят о прогрессе в переговорах о свободной торговле с Турцией

В правительстве заявили о фактической перезагрузке переговоров с Турцией по поводу соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка по результатам разговора между министром экономики Игорем Петрашко и министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан, пишет "Европейская правда".

По его словам, несколько дней украинская сторона получила обновленное тарифное предложение от Турции.

"Де факто это и есть перезагрузка переговоров" - написал Качка на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что это тарифное предложение вместе с позицией Турции по горизонтальному повышению пошлин создают пространство для нахождения комплексного решения для двусторонней торговли.

"Пока рано сказать каким оно будет. Но очевидно, что возможность такая существует. Она потребует политических решений на уровне президентов. В ближайшие недели будем активно работать чтобы подготовить почву для таких политических решений. Прежде всего организовываем детальные консультации на уровне переговорщиков", - написал Качка.

Напомним, министр иностранных дел Украины допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в этом году.