Дания вызвала посла РФ из-за нарушения авиапространства российским самолетом

В МИД Дании вызвали посла РФ из-за инцидента, когда российский самолет нарушил воздушное пространство северной страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД Дании.

Отмечается, что инцидент произошел 28 августа над островом Борнхольм, принадлежащий Дании.

"Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно необходимо, чтобы все, в том числе и Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было направлено сегодня российскому послу. Было четко указано, что это не должно повториться", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Стоит отметить, что в НАТО назвали инцидент существенным нарушением воздушного пространства Дании.

Вторжение стало первым в своем роде "за несколько лет и свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России", заявили в НАТО.