Одно из дел против Порошенко закрыто – адвокат

Адвокат Илья Новиков заявляет, что одно из дел против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, касающееся ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" закрыто.

Источник: пост Новикова в Facebook

Прямая речь: "Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого".

Детали: По словам Новикова, на следователей в этом деле оказывали давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время на брифинге.

Что было раньше: 1 июля пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

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