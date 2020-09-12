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КС или ВР должны прописать механизм по Сытнику – генпрокурор

Суббота, 12 сентября 2020, 23:53
КС или ВР должны прописать механизм по Сытнику – генпрокурор

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что Конституционный Суд или Верховная Рада должны прописать механизм реализации решения КС о неконституционности назначения на должность директора НАБУ Артема Сытника.

Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Я считаю, что, поскольку такое решение Конституционного Суда, оно окончательное, оно имеет силу закона... Но судьи Конституционного Суда, приняв решение, действительно не прописали механизм его реализации.

Поэтому сейчас этот недостаток надо исправить. Или это должен сделать Конституционный Суд, или это должна сделать Верховная Рада. Потому что проблема есть".

Детали: На вопрос, не может ли это сделать президент своим указом, генпрокурор напомнила, что КС признал неконституционными именно полномочия президента о назначении директора НАБУ.

Она также подчеркнула, что для международных партнеров Украины нет оснований волноваться о независимости работы НАБУ из-за сложившейся ситуации.

Прямая речь: "Давайте отделять людей от институтов. Ни у кого из нас нет частной собственности на ту должность, которую ты занимаешь. Вопрос же не в фамилии, а в институтах".

"Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе. Поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами, абсолютно никаких нет".

Справка: В полномочия Конституционного суда не входит "прописывать механизмы" реализации законодательных норм. Судьи КСУ могут только толковать Конституцию и давать заключения о соответствии отдельных нормативно-правовых актов основному закону.

Что предшествовало: Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Офис президента заявил, что ожидает от "исполняющего обязанности директора НАБУ" эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя Бюро.

Сам Сытник заявил, что такое решение КС не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращение его полномочий.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваСытникНАБУКСВерховная Рада
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