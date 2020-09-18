Россия сама сорвала инспекцию ОБСЕ в Шумах – Резников

Российская сторона сорвала инспекцию СММ ОБСЕ серой зоны в Шумах, потому что знала, что на выходе получит отрицательный результат.

Источник: вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в Верховной Раде

Прямая речь: "Миф о так называемой инспекции украинских позиций военных в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив.

Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат.

Ведь речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины уставленного режима тишины нет.

Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минском договоренностями. Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня".

Детали: По словам Резникова, мирная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет. Он добавил, что Украина должна подготовить новый улучшенный экономический план развития подконтрольной власти территории Луганской и Донецкой областей.

Предыстория: