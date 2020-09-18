Россия сама сорвала инспекцию ОБСЕ в Шумах – Резников
Российская сторона сорвала инспекцию СММ ОБСЕ серой зоны в Шумах, потому что знала, что на выходе получит отрицательный результат.
Источник: вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в Верховной Раде
Прямая речь: "Миф о так называемой инспекции украинских позиций военных в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив.
Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат.
Ведь речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины уставленного режима тишины нет.
Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минском договоренностями. Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня".
Детали: По словам Резникова, мирная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет. Он добавил, что Украина должна подготовить новый улучшенный экономический план развития подконтрольной власти территории Луганской и Донецкой областей.
Предыстория:
- 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.
- Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.
- Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
- Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
- Сейчас совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области невозможно из-за неконструктивной позиции России.