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Россия сама сорвала инспекцию ОБСЕ в Шумах – Резников

Пятница, 18 сентября 2020, 10:41

Российская сторона сорвала инспекцию СММ ОБСЕ серой зоны в Шумах, потому что знала, что на выходе получит отрицательный результат.

Источник: вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в Верховной Раде

Прямая речь: "Миф о так называемой инспекции украинских позиций военных в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив.

Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат.

Ведь речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины уставленного режима тишины нет.

Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минском договоренностями. Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня".

Детали: По словам Резникова, мирная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет. Он добавил, что Украина должна подготовить новый улучшенный экономический план развития подконтрольной власти территории Луганской и Донецкой областей.

Предыстория:

  • 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.
  • Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.
  • Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
  • Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
  • Сейчас совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области невозможно из-за неконструктивной позиции России.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ДонбассОБСЕРосcиявойнаУкраина


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