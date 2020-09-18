Росія сама зірвала інспекцію ОБСЄ у Шумах – Резніков
Російська сторона зірвала інспекцію СММ ОБСЄ сірої зони у ШУмах, бо знала, що на виході отримає негативний результат.
Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков у Верховній Раді
Пряма мова: "Міф про так звану інспекцію українських позицій військових у Шумах. Це відверта маячня. Це російський наратив.
Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка мала відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.
Адже мова йшла виключно про сіру зону і виключно для підтвердження звіту СММ ОБСЄ, в якому зазначено, що будь-яких порушень з боку України уставленого режиму тиші немає.
Ми повністю підтримуємо мандат ОБСЄ та їх право верифікації режиму припинення вогню згідно з Мінськими домовленостями. Саме так зафіксовано в мінських домовленостях, що тільки СММ ОБСЄ має мандат на верифікацію припинення режиму вогню".
Деталі: За словами Резнікова, мирна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років. Він додав, що Україна має підготувати новий покращений економічний план розвитку підконтрольної владі території Луганської та Донецької областей.
Передісторія:
- 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
- Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
- Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.
- Наразі спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині неможливе через неконструктивну позицію Росії.