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Росія сама зірвала інспекцію ОБСЄ у Шумах – Резніков

П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:41
Росія сама зірвала інспекцію ОБСЄ у Шумах – Резніков

Російська сторона зірвала інспекцію СММ ОБСЄ сірої зони у ШУмах, бо знала, що на виході отримає негативний результат. 

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков у Верховній Раді

Пряма мова: "Міф про так звану інспекцію українських позицій військових у Шумах. Це відверта маячня. Це російський наратив.

Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка мала відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.

Адже мова йшла виключно про сіру зону і виключно для підтвердження звіту СММ ОБСЄ, в якому зазначено, що будь-яких порушень з боку України уставленого режиму тиші немає.

Ми повністю підтримуємо мандат ОБСЄ та їх право верифікації режиму припинення вогню згідно з Мінськими домовленостями. Саме так зафіксовано в мінських домовленостях, що тільки СММ ОБСЄ має мандат на верифікацію припинення режиму вогню".

Деталі: За словами Резнікова, мирна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років. Він додав, що Україна має підготувати новий покращений економічний план розвитку підконтрольної владі території Луганської та Донецької областей. 

Передісторія:

  • 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
  • Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
  • Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
  • Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.
  • Наразі спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині неможливе через неконструктивну позицію Росії.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄРосіявійнаУкраїна
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