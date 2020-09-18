Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія сама зірвала інспекцію ОБСЄ у Шумах – Резніков

П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:41

Російська сторона зірвала інспекцію СММ ОБСЄ сірої зони у ШУмах, бо знала, що на виході отримає негативний результат. 

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков у Верховній Раді

Пряма мова: "Міф про так звану інспекцію українських позицій військових у Шумах. Це відверта маячня. Це російський наратив.

Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка мала відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.

Адже мова йшла виключно про сіру зону і виключно для підтвердження звіту СММ ОБСЄ, в якому зазначено, що будь-яких порушень з боку України уставленого режиму тиші немає.

Ми повністю підтримуємо мандат ОБСЄ та їх право верифікації режиму припинення вогню згідно з Мінськими домовленостями. Саме так зафіксовано в мінських домовленостях, що тільки СММ ОБСЄ має мандат на верифікацію припинення режиму вогню".

Деталі: За словами Резнікова, мирна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років. Він додав, що Україна має підготувати новий покращений економічний план розвитку підконтрольної владі території Луганської та Донецької областей. 

Передісторія:

  • 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
  • Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
  • Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
  • Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.
  • Наразі спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині неможливе через неконструктивну позицію Росії.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ДонбасОБСЄРосіявійнаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Безвіз не відміняється

"Облога" українського кордону: хасиди почали повертатися в Білорусь

Знову понад 3,2 тисячі хворих і 68 померлих від COVID в Україні

оновлено, відеоЛукашенко заявив, що посилює кордон з Україною, а із Заходом закриває

Новини 17 вересня: хабар для Юрченка, обрання очільника САП

фотоВійськовий полігон горить на Київщині

Усі новини...
Донбас
Журналіст "1+1" повідомив, що отримав політичний притулок у Німеччині
Лавров знову сказав "іхтамнєт": Кулеба нагадав усі "досягнення" Росії за роки війни
Бойовики знову порушили перемир'я
Останні новини
11:45
КС просять роз'яснити, чи можна покарати Зеленського за каву під час карантину
11:41
Шкарлет вважає питання про плагіат закритим, а провальну підгтовку шкіл – перебільшеною
11:36
Нема попиту: УЗ перевела поїзд із Kyiv Boryspil Express на інший маршрут
11:13
В уряді Британії вже не виключають повторного локдауну
11:11
Резніков хоче від Ради "мудрого" рішення про вибори, яке дасть "поле для маневру" з РФ
11:10
Шмигаль: Безвіз не відміняється
10:59
фото Чоловік намагався створити схему з пропуску українців до РФ – прикордонники
10:59
Правила самоізоляції змінили. МОЗ пояснило, кому тепер не потрібен ПЛР-тест
10:51
"Укрпошта" відправила у примусову відпустку 20% штату для подальшої заміни ними хворих співробітників
10:41
Росія сама зірвала інспекцію ОБСЄ у Шумах – Резніков
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!